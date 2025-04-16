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    Деклан Райс«Реал» Мадрид — «Арсенал». Онлайн
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    «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

    «Интер» — «Бавария»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Миланский «Интер» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с мюнхенской «Баварии» на своем поле — 2:2.

    Томас Мюллер и Бенжамен Павар
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    Томас Мюллер и Бенжамен Павар

    В первом тайме команды не отличились забитыми мячами.

    Во второй половине встречи «Бавария» открыла счет усилиями Гарри Кейна на 52-й минуте. Лаутаро Мартинес сравнял счет на 58-й минуте матча, а спустя 3 минуты Бенжамен Павар вывел «нерадзурри» вперед. Эрик Дайер на 76-й минуте сравнял счет.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Интер — Бавария 2:2
    Голы: 0:1 Гарри Кейн (52'), 1:1 Лаутаро Мартинес (58'), 2:1 Бенжамен Павар (61'), 2:2 Эрик Дайер (76') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Янн Биссекк, 88'), Маттео Дармиан, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 73'), Николо Барелла (Давиде Фраттези, 88'), Хакан Чалханоглу, Генрих Мхитарян, Марку Тюрам, Лаутаро Мартинес (Мехди Тареми, 81') Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Ким Мин Джэ (Рафаэл Геррейру, 65'), Эрик Дайер, Лерой Зане (Серж Гнабри, 65'), Майкл Олисе, Леон Горецка (Александар Павлович, 84'), Конрад Лаймер (Кингсли Коман, 84'), Гарри Кейн, Томас Мюллер Предупреждения: Ким Мин Джэ (28'), Эрик Дайер (45 + 1'), Марко Арнаутович (69')

    В прошлой встрече «нерадзурри» также оказался сильнее мюнхенцев со счетом 2:1. Таким образом, общий счет матчей — 4:3 в пользу действующего чемпиона Италии.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с испанской «Барселоной», «Бавария» заканчивает свое выступление в турнире.

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