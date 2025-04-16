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    Флик: Достижения «Барселоны» за последние недели феноменальны

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала каталонцы одолели дортмундскую «Боруссию».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Мы в полуфинале. Выход в эту стадию оценивался после двух матчей, поэтому мы заслужили это. "Боруссия" — прекрасная команда и заставила нас пережить тяжелые времена. Но мы прошли дальше, и это то, что имеет значение.

    Сегодня "Барселона" не играла в свой лучший футбол. Но это также заслуга "Боруссии", которая была хороша. Достижения команды за последние недели феноменальны. Мы еще на один шаг ближе к титулу, но все еще далеки от финиша», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

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    В 1/2 финала «Барселона» встретится с победителем пары «Бавария» — «Интер».

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