Флик: Достижения «Барселоны» за последние недели феноменальны

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
«Мы в полуфинале. Выход в эту стадию оценивался после двух матчей, поэтому мы заслужили это. "Боруссия" — прекрасная команда и заставила нас пережить тяжелые времена. Но мы прошли дальше, и это то, что имеет значение.
Сегодня "Барселона" не играла в свой лучший футбол. Но это также заслуга "Боруссии", которая была хороша. Достижения команды за последние недели феноменальны. Мы еще на один шаг ближе к титулу, но все еще далеки от финиша», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В 1/2 финала «Барселона» встретится с победителем пары «Бавария» — «Интер».