Флик: Достижения «Барселоны» за последние недели феноменальны

Наставник «Барселоны»высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов. В 1/4 финала каталонцы одолели дортмундскую «Боруссию».

«Мы в полуфинале. Выход в эту стадию оценивался после двух матчей, поэтому мы заслужили это. "Боруссия" — прекрасная команда и заставила нас пережить тяжелые времена. Но мы прошли дальше, и это то, что имеет значение.

Сегодня "Барселона" не играла в свой лучший футбол. Но это также заслуга "Боруссии", которая была хороша. Достижения команды за последние недели феноменальны. Мы еще на один шаг ближе к титулу, но все еще далеки от финиша», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В 1/2 финала «Барселона» встретится с победителем пары «Бавария» — «Интер».