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    Лэмпард — про Моуринью: Я не сталкивался с тем, чтобы тренер приходил с такой уверенностью

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    Экс-футболист лондонского «Челси», наставник «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард высказался о первых днях Жозе Моуринью в стане синих.

    Фрэнк Лэмпард
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    Фрэнк Лэмпард

    Моуринью возглавил английский клуб в преддверии сезона-2004/2005 и тут же привел его к чемпионству.

    «Я помню, с какой уверенностью Жозе говорил с первого дня предсезонки. Мы поехали в Сиэтл, и он провёл собрание, на котором рассказал, что нам нужно сделать, чтобы стать чемпионами. За год до этого мы заняли второе место, так что мы не были в миллионе миль от этого, но он пришёл и расписал, как мы станем чемпионами, что в первый же день предсезонки стало для нас открытием.

    Потом он проводил встречи, рассказывал о блоках игр и предсказывал результаты до мельчайших подробностей, и мы, как правило, выполняли его слова. Всё это было для нас в новинку. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы тренер приходил с такой уверенностью, чтобы он мог предсказывать или подгонять нас только потому, что он так сказал. Но это абсолютно точно сработало, потому что дало нам ответственность за соответствие его ожиданиям. В этом, наверное, и заключалась вся прелесть тех интеллектуальных игр, в которые он с нами играл», — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

    Сейчас Жозе Моуринью возглавляет турецкий «Фенербахче».

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