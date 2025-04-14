Заварзин: «Спартак» должен безоговорочно выиграть «Урал»

Бывший гендиректорподелился мыслями перед матчем Кубка России между «красно-белыми» и

«Понятно, что по составу и игре "Урал" сильно уступает "Спартаку". К тому же, екатеринбуржцы сейчас решают совершенно другие задачи: выход в РПЛ или хотя бы продолжить борьбу в стыковых играх. Им не до Кубка сейчас.

Думаю даже, что не совсем основным составом будут играть. Они не смогут ничего противопоставить сопернику в этом матче. А "Спартак" здесь должен безоговорочно выиграть. И реабилитироваться "красно‑белым" нужно за поражение от махачкалинского "Динамо". По всем футбольным правилам они не имеют права проиграть», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится завтра, 15-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.