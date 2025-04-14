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    Заварзин: «Спартак» должен безоговорочно выиграть «Урал»

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    Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мыслями перед матчем Кубка России между «красно-белыми» и «Уралом».

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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Понятно, что по составу и игре "Урал" сильно уступает "Спартаку". К тому же, екатеринбуржцы сейчас решают совершенно другие задачи: выход в РПЛ или хотя бы продолжить борьбу в стыковых играх. Им не до Кубка сейчас.

    Думаю даже, что не совсем основным составом будут играть. Они не смогут ничего противопоставить сопернику в этом матче. А "Спартак" здесь должен безоговорочно выиграть. И реабилитироваться "красно‑белым" нужно за поражение от махачкалинского "Динамо". По всем футбольным правилам они не имеют права проиграть», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

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    • Матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится завтра, 15-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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