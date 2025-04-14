ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
    Все новости спорта

    Билялетдинов: Батракову нужно время, чтобы стать вожаком

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Российский тренер и бывший футболист «Локомотива» Ринат Биляледтинов оценил игру полузащитника «железнодорожников» Алексей Батракова.

    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    «Он один из лидеров команды. Но если говорить, что он вожак и может повести за собой, то нет, конечно. В силу возраста вот так стать вожаком сложно, это сложное понятие, и так просто оно не приходит», — сказал Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру»

    Бывший футболист также отметил, чтобы стать вожаком, Батракову необходимо не только получать авансы на перспективу, но и подтверждать свой уровень достижениями на поле.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этом сезоне 19-летний Батраков сыграл 23 матча в РПЛ. На его счету 12 голов и семь результативных передач. Он занимает второе место среди бомбардиров РПЛ, уступая только Манфреду Угальде из «Спартака».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Вальядолид»?
  • «Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команде Конте придется непросто
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры