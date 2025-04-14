Билялетдинов: Батракову нужно время, чтобы стать вожаком

Российский тренер и бывший футболистРинат Биляледтинов оценил игру полузащитника «железнодорожников» Алексей Батракова.

«Он один из лидеров команды. Но если говорить, что он вожак и может повести за собой, то нет, конечно. В силу возраста вот так стать вожаком сложно, это сложное понятие, и так просто оно не приходит», — сказал Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру»

Бывший футболист также отметил, чтобы стать вожаком, Батракову необходимо не только получать авансы на перспективу, но и подтверждать свой уровень достижениями на поле.

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне 19-летний Батраков сыграл 23 матча в РПЛ. На его счету 12 голов и семь результативных передач. Он занимает второе место среди бомбардиров РПЛ, уступая только Манфреду Угальде из «Спартака».