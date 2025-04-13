Генеральный директор «Байера»: «Бавария» не обращалась к нам по Вирцу

Генеральный директорпрокомментировал интереск полузащитнику команды

«Обращалась ли "Бавария" к нам по поводу Вирца? Нет. Ганс Виртц может разговаривать с кем угодно — это не проблема. Очень высока вероятность, что Флориан останется в "Байере" — у него есть контракт. Нет фиксированной цены или порога для трансфера. Может прийти с предложением клуб, а Флориан не захочет туда идти», — приводит слова Карро Sky Sports.

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В текущем сезоне Вирц принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 13 голевых передач.