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    Ковач: В матче с «Баварией» мы добились того, чего хотели

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач отреагировал на ничью в матче с «Баварией» (2:2).

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «Мы добились того, чего хотели: быть сильными и хорошо обороняться. Первый тайм прошел нормально, хотя я был недоволен качеством нашей игры. После перерыва мы показали силу и повели 1:0.

    Потом мы увидели хорошую игру в исполнении обеих команд, моменты возникали и там, и тут. Мы довольны результатом и надеемся отталкиваться от этого в следующих матчах», — цитирует Ковача официальный сайт Бундеслиги.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Команда Венсана Компани продолжает лидировать в чемпионате с 69 очками. «Боруссия» Д (42) — восьмая.

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