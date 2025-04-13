Ковач: В матче с «Баварией» мы добились того, чего хотели

Главный тренер дортмундскойотреагировал на ничью в матче с(2:2).

«Мы добились того, чего хотели: быть сильными и хорошо обороняться. Первый тайм прошел нормально, хотя я был недоволен качеством нашей игры. После перерыва мы показали силу и повели 1:0.

Потом мы увидели хорошую игру в исполнении обеих команд, моменты возникали и там, и тут. Мы довольны результатом и надеемся отталкиваться от этого в следующих матчах», — цитирует Ковача официальный сайт Бундеслиги.

Календарь и таблица Бундеслиги

Команда Венсана Компани продолжает лидировать в чемпионате с 69 очками. «Боруссия» Д (42) — восьмая.