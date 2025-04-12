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    Садулаев — о победе над «Ростовом»: Сейчас для нас важно каждое очко

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    Лидер грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев поделился впечатлениями от игры с «Ростовом» (2:1) в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Лечи Садулаев
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    Лечи Садулаев

    «Очень тяжелая игра. "Ростов" — хорошая команда. Нам очень нужна была победа. Мы бились и выиграли. Что касается игры по 90 минут, после Рамадана чуть тяжело было, сейчас уже нормально. Это была очень важная победа, каждое очко очень важно, чтобы выйти из зоны стыковых матчей», — сказал Садулаев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Во второй части сезона «Ахмат» пока не проигрывал в чемпионате, что позволило ему покинуть зону стыков и переместится на 13-е место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы отправятся в гости к лидеру чемпионата «Краснодару».

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