Садулаев — о победе над «Ростовом»: Сейчас для нас важно каждое очко

Лечи Садулаев Фото: globallookpress.com
«Очень тяжелая игра. "Ростов" — хорошая команда. Нам очень нужна была победа. Мы бились и выиграли. Что касается игры по 90 минут, после Рамадана чуть тяжело было, сейчас уже нормально. Это была очень важная победа, каждое очко очень важно, чтобы выйти из зоны стыковых матчей», — сказал Садулаев «Матч ТВ».
Во второй части сезона «Ахмат» пока не проигрывал в чемпионате, что позволило ему покинуть зону стыков и переместится на 13-е место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы отправятся в гости к лидеру чемпионата «Краснодару».