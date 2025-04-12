Рахимов прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Не понравилось, что у нас и других моментов было достаточно, но мы к ним подходили не с той агрессией, которая должны быть. По игре не было претензий, единственное, постоянно требовалось не выключаться и не быть довольными в эпизодах, где всё было хорошо. Один‑два эпизода могут привести к тому, что твоя реакция на момент может быть запоздалой, и такой соперник, как "Локомотив", может наказать.

Шабанхаджай поднял к себе требования, а значит, мы будем требовать с него больше. Что касается Даку, он чувствовал себя не совсем оптимально, мы это видели. Многие эпизоды не получались, ему было сложно. Когда нет физической формы и той силы, желания много, но многое не получается, и он теряет концентрацию. Если бы форма была оптимальной, в двух‑трех эпизодах он убежал бы и сделал свое дело», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

У «Рубина» теперь стало 36 очков и седьмое место, «Локомотив» (41) — шестой.