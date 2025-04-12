«Оренбург» — ЦСКА: стартовые составы

Сегодня, 12 апреля, пройдет матч 24-го тура РПЛ, в котором сыграют

Встреча начнется в 12:00 мск.

Стартовые составы: «Оренбург»: Москвичев, Татаев, Сидоров, Прохин, Караташ, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Марин, Савельев, Мансилья.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Лукин, Роша, Келлвен, Обляков, Бистрович, Глебов, Кисляк, Пьянич, Алеррандро.

Прогноз на «Оренбург» — ЦСКА доступен по ссылке.

В минувшем туре «Оренбург» победил «Пари НН» со счётом 2:1, а красно-синие обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 3:1.

«Оренбург» идет на 16-м месте в таблице РПЛ. Команда набрала 14 очков в 23-х встречах.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА заработал 44 балла в 23-х матчах и находится на 4-й строчке.