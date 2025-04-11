ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем
    Все новости спорта

    Ташуев: «Ахмат» в матче с «Ростовом» будет делать ротацию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Ростов
    Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев отметил, как команда готовится к матчу 24‑го тура РПЛ с «Ростовом».

    Сергей Ташуев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ташуев

    Игра состоится 12 апреля в Грозном и начнется в 19:30 мск.

    «Крайне недоволен матчем в Воронеже. Не столько результатом, сколько качеством игры. Были немного зажаты, возможно, были выхолощены после "Спартака", был непростой переезд. Эти несколько дней мы работаем, чтобы поправить ситуацию в плане структуры игры. Очень важно, чтобы мы забивали голы.

    Будем делать ротацию, но нужно подумать, так как есть вопросы по составу. В целом, обстановка рабочая. Они в первую очередь индивидуалисты, потому что коллективная ответственность порождает проблемы. Нам нужны индивидуальные действия каждого игрока, тогда складывается команда. Много работаем над индивидуальными действиями, где каждый на своей позиции», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» с 20 очками находится на 13-м месте в таблице РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости найдут способ забить
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Уровень остроты в Ярославле снизится к минимуму
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Москвичи воспользуются усталостью «Салавата Юлаева»
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры