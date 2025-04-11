Ташуев: «Ахмат» в матче с «Ростовом» будет делать ротацию

Наставник «Ахмата»отметил, как команда готовится к матчу 24‑го тура РПЛ с «Ростовом».

Игра состоится 12 апреля в Грозном и начнется в 19:30 мск.

«Крайне недоволен матчем в Воронеже. Не столько результатом, сколько качеством игры. Были немного зажаты, возможно, были выхолощены после "Спартака", был непростой переезд. Эти несколько дней мы работаем, чтобы поправить ситуацию в плане структуры игры. Очень важно, чтобы мы забивали голы.

Будем делать ротацию, но нужно подумать, так как есть вопросы по составу. В целом, обстановка рабочая. Они в первую очередь индивидуалисты, потому что коллективная ответственность порождает проблемы. Нам нужны индивидуальные действия каждого игрока, тогда складывается команда. Много работаем над индивидуальными действиями, где каждый на своей позиции», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» с 20 очками находится на 13-м месте в таблице РПЛ.