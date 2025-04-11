Наумов: «Спартак» уверенно обыграет махачкалинское «Динамо»

Экс-президент «Локомотива»рассказал, чего ждет от матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». По мнению Наумова, у красно-белых не возникнет проблем.

«У красно‑белых очень непредсказуемая команда, поэтому сложно сказать о ней что‑то определенное. Но Сутормин в прошлом туре подвёл "Ростов", и "Спартак" довольно уверенно победил (3:0). Я думаю, что "красно‑белые" выиграют и предстоящий матч.

Махачкалинское "Динамо" — не та команда, которая может оказать очень большое сопротивление. Да, ожидается упорная борьба, но думаю, "Спартак" сможет уверенно выиграть с разницей в два мяча», — сказал Наумов «Матч ТВ».