Тюкавин: Буду стараться сделать все, чтобы побить рекорд Дзюбы

Нападающийответил на вопрос о возможности побить бомбардирский рекорд форварда

«Спасибо тем, кто так говорит, очень лестно. Видел, мне присылали, что многие в меня верят. Особенно сейчас, когда у меня травма, это добавляет положительных эмоций и настроения.

Когда восстановлюсь, буду стараться сделать всё, чтобы побить рекорд Артёма. Но прямо цели такой нет, главное — восстановиться и чтобы колено не беспокоило», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

апомним, Дзюба — лучший голеадор в истории сборной России (31 гол). На счету 22‑летнего Тюкавина пока что только один гол за национальную команду.