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    «Буде-Глимт» дома обыграл «Лацио»

    «Буде-Глимт» — «Лацио»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Буде-Глимт» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы на своем поле обыграл итальянский «Лацио» со счетом 2:0

    Патрик Берг и Фисайо Деле-Баширу
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    Патрик Берг и Фисайо Деле-Баширу

    В первой половине встречи команды не смогли отличиться забитыми мячами.

    В начале второго тайма, Ульрик Салтнес вывел хозяев вперед на 47-й минуте встречи, а на 70-й минуте норвежец оформил дубль.

    Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин отыграл все 90 минут.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Будё-Глимт — Лацио 2:0
    Голы: 1:0 Ульрик Салтнес (47'), 2:0 Ульрик Салтнес (69') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес (Сондре Фет, 86'), Хокон Эвьен, Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 81'), Йенс Хёуге, Jostein Gundersen, Ole Didrik Blomberg (Исак Дюбвик Мяяття, 86') Лацио: Христос Мандас, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 46'), Алессио Романьоли, Марио Хила, Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 81'), Густав Исаксен (Лум Чауна, 81'), Маттео Гюэндузи, Матиас Весино, Адам Марушич, Булайе Диа (Фисайо Деле-Баширу, 46'), Педро Родригес (Валентин Кастеллано, 64') Предупреждения: Маттиа Цаканьи (34'), Валентин Кастеллано (73'), Алессио Романьоли (90 + 2')

    Ответный матч между командами пройдет 17 апреля в Риме. Победитель пары встретится с лучшей командой в противостоянии между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом».

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