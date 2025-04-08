Флик: В последнее время «Боруссия» хорошо играла и мощно атаковала

Главный тренер каталонскойдал комментарий по поводу предстоящего матча св Лиге чемпионов.

«Если мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, значит, мы настроены продолжать в том же духе. Мы хотим провести два хороших матча, и это будет непросто, потому что "Боруссия" — стабильная команда, которая в последнее время играла хорошо и мощно атаковала.

В каком состоянии Рафинья? Я не думаю, что он несвеж. Мы наблюдали за ним, дали ему время отдохнуть и восстановить силы. Он всегда выкладывается на 100%, он активен и готов играть», — приводит слова Флика AS.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Команды сойдутся между собой завтра, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.