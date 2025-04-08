Феерия Ндойе и упущенные шансы: «Болонья» и «Наполи» разошлись миром

В матче с огромной турнирной ставкой «Болонья» и «Наполи» не смогли выявить победителя, хотя оба клуба вполне могли увезти с «Ренато Далль’Ара» куда больше, чем одно очко. Невероятный гол Дана Ндойе во втором тайме нивелировал сольный проход Франка Замбо-Ангисса и не позволил неаполитанцам подобраться к вершине турнирной таблицы.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Наполи 1:1 Голы: 0:1 Андре Франк Замбо Ангисса (18'), 1:1 Дан Ндой (65') Болонья: Лукаш Скорупски (Федерико Равалья, 25'), Эмиль Хольм, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Михел Эбишер, Ремо Фройлер, Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги, 77'), Йенс Одгор (Джованни Фаббиан, 87'), Дан Ндой (Benjamin Dominguez, 87'), Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 77') Наполи: Симоне Скуффет, Матиас Оливера, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Скотт МакТоминай (Билли Гилмор, 70'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Давид Нерес (Джакомо Распадори, 74'), Ромелу Лукаку, Маттео Политано (Сириль Нгонж, 90') Предупреждения: Джованни Ди Лоренцо (60'), Матиас Оливера (79'), Андре Франк Замбо Ангисса (88'), Михел Эбишер (90 + 3')

Матч начался спокойно, но уже на 18-й минуте Ангисса выдал настоящий шедевр: он подхватил мяч в центральном круге, продавил сразу двух оппонентов, ушёл от Лукаша Скорупского и отправил мяч в пустые ворота. Однако для кипера «Болоньи» этот момент стал последним в игре — он травмировал колено и уступил место Федерико Равалье.

Замбо-Ангисса обыгрывает вратаря globallookpress.com

Гости могли удвоить преимущество: Мактоминей и Политано создавали остроту, но Равалья тащил всё. Хозяева же не могли пробиться через насыщенную оборону, хотя Эбишер и Одгор угрожали с полудистанции, а Орсолини бил опасно с лета.

После перерыва «Болонья» включила максимум оборотов — пошли фланговые прорывы, прострелы, стандарты. Скуффет сперва спас после удара Лукуми, потом — после выстрела Орсолини, а затем и вовсе чудом вытащил мяч из-под перекладины после удара Эмиля Холма. А на добивании Сантьяго Кастро промахнулся с пары метров — момент, от которого фанаты «Болоньи» схватились за головы.

Болонья — Наполи globallookpress.com

Ндойе — абсолютная магия ударом пяткой

Но всё же давление сработало. На 66-й минуте Йенс Одгор вырезал передачу с левого фланга, и Дан Ндойе, стоя спиной к воротам, пяткой отправил мяч под перекладину — настоящее произведение искусства, ставшее достойным ответом на гол Ангисса.

Удар Ндойе пяткой globallookpress.com

Как и ожидалось при равном счёте, финиш получился огненным. «Болонья» рвалась за победой, а «Наполи» явно потерял нити игры. Только на последних секундах Распадори отметился ударом после рикошета от Оливейры, но Равалья вновь сыграл надёжно.

Что это значит для таблицы

«Болонья» опережает «Ювентус» и возвращается в зону Лиги чемпионов, продолжая борьбу за историческое достижение — второе подряд попадание в главный еврокубок. «Наполи» же упускает шанс подобраться к лидеру, оставаясь на втором месте, в плотной группе претендентов.

Календарь и таблица Серии А

Интересный факт из статистики: «Болонья» — команда, которая чаще всех в Серии А отыгрывается после пропущенных мячей. И сегодня это правило снова сработало: даже без ключевых игроков и под давлением, команда Винченцо Итальяно проявила характер и заслужила свою ничью.