Феерия Ндойе и упущенные шансы: «Болонья» и «Наполи» разошлись миром

Матч начался спокойно, но уже на 18-й минуте Ангисса выдал настоящий шедевр: он подхватил мяч в центральном круге, продавил сразу двух оппонентов, ушёл от Лукаша Скорупского и отправил мяч в пустые ворота. Однако для кипера «Болоньи» этот момент стал последним в игре — он травмировал колено и уступил место Федерико Равалье.
Гости могли удвоить преимущество: Мактоминей и Политано создавали остроту, но Равалья тащил всё. Хозяева же не могли пробиться через насыщенную оборону, хотя Эбишер и Одгор угрожали с полудистанции, а Орсолини бил опасно с лета.
После перерыва «Болонья» включила максимум оборотов — пошли фланговые прорывы, прострелы, стандарты. Скуффет сперва спас после удара Лукуми, потом — после выстрела Орсолини, а затем и вовсе чудом вытащил мяч из-под перекладины после удара Эмиля Холма. А на добивании Сантьяго Кастро промахнулся с пары метров — момент, от которого фанаты «Болоньи» схватились за головы.
Ндойе — абсолютная магия ударом пяткой
Но всё же давление сработало. На 66-й минуте Йенс Одгор вырезал передачу с левого фланга, и Дан Ндойе, стоя спиной к воротам, пяткой отправил мяч под перекладину — настоящее произведение искусства, ставшее достойным ответом на гол Ангисса.
Как и ожидалось при равном счёте, финиш получился огненным. «Болонья» рвалась за победой, а «Наполи» явно потерял нити игры. Только на последних секундах Распадори отметился ударом после рикошета от Оливейры, но Равалья вновь сыграл надёжно.
Что это значит для таблицы
«Болонья» опережает «Ювентус» и возвращается в зону Лиги чемпионов, продолжая борьбу за историческое достижение — второе подряд попадание в главный еврокубок. «Наполи» же упускает шанс подобраться к лидеру, оставаясь на втором месте, в плотной группе претендентов.
Интересный факт из статистики: «Болонья» — команда, которая чаще всех в Серии А отыгрывается после пропущенных мячей. И сегодня это правило снова сработало: даже без ключевых игроков и под давлением, команда Винченцо Итальяно проявила характер и заслужила свою ничью.