Кучаев: Не могу сказать, что Сутормин сыграл откровенно грубо

Полузащитник «Ростова»высказался о том, что защитникполучил красную карточку в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

Красно-белые победили в гостях со счетом 3:0.

«Я был далеко от этого момента. Но даже мысли не было, что за это можно дать красную карточку. Жёлтую, может быть, такой подкат сзади. Да, сыграл агрессивно, правила нарушил, но не сказал бы, что это было как‑то откровенно грубо и не по‑футбольному», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Московский «Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ. Красно-белые набрали 47 очков. «Ростов» расположился на седьмой строчке. В активе ростовчан 33 очка.