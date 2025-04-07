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    Де Дзерби: Гринвуд — прирожденный талант

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    Наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби похвалил форварда команды Мэйсона Гринвуда.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    В текущем сезоне Гринвуд в 30 матчах забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

    «Гринвуд — прирождённый талант. Все заслуги принадлежат его матери и отцу. А я здесь, чтобы помочь ему стать более совершенным. Когда ему нужны объятия или слова поддержки, я с радостью их даю. И когда мне нужно подтолкнуть его к тому, чтобы он отдавал больше, я тоже должен это сделать, потому что это моя работа.

    Прежде всего я хотел бы помочь ему сделать так, чтобы на этом стадионе и для этих болельщиков он запомнился как один из величайших игроков, игравших здесь, на "Велодроме". Здесь было так много великих игроков, но я думаю, что Гринвуд обладает всеми качествами, чтобы его запомнили именно таким образом. И я стараюсь развивать его», — приводит слова Де Дзерби RMC Sport.

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