Де Дзерби: Гринвуд — прирожденный талант

Наставник «Марселя»похвалил форварда команды

В текущем сезоне Гринвуд в 30 матчах забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

«Гринвуд — прирождённый талант. Все заслуги принадлежат его матери и отцу. А я здесь, чтобы помочь ему стать более совершенным. Когда ему нужны объятия или слова поддержки, я с радостью их даю. И когда мне нужно подтолкнуть его к тому, чтобы он отдавал больше, я тоже должен это сделать, потому что это моя работа.

Прежде всего я хотел бы помочь ему сделать так, чтобы на этом стадионе и для этих болельщиков он запомнился как один из величайших игроков, игравших здесь, на "Велодроме". Здесь было так много великих игроков, но я думаю, что Гринвуд обладает всеми качествами, чтобы его запомнили именно таким образом. И я стараюсь развивать его», — приводит слова Де Дзерби RMC Sport.