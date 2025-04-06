Винисиус отреагировал на повторение рекорда Роналдо по голам за «Реал»

Форвард мадридского «Реала»высказался о том, что он смог повторить рекорд Роналдо по количеству голов в составе «сливочных» среди бразильских футболистов.

Ранее Винисиус поразил ворота «Валенсии» (1:2) в Примере.

«Для меня это особенный день — достичь тех же цифр по голам, что и мой кумир, Роналдо. Он показал мне, как нужно идти к своей цели, когда я перешёл в "Реал", будучи ребёнком. Спасибо за подсказки и поддержку, Феномен!

Матч получился плохим. Знаем, что должны совершенствоваться. Но помните, в "Реале" мы никогда не сдаёмся», — написал Винисиус в соцсетях.

Календарь и таблица испанской Примеры

24-летний Винисиус забил 104 гола за «Реал», сыграв 307 матчей во всех турнирах.