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    Винисиус отреагировал на повторение рекорда Роналдо по голам за «Реал»

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    Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о том, что он смог повторить рекорд Роналдо по количеству голов в составе «сливочных» среди бразильских футболистов.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Ранее Винисиус поразил ворота «Валенсии» (1:2) в Примере.

    «Для меня это особенный день — достичь тех же цифр по голам, что и мой кумир, Роналдо. Он показал мне, как нужно идти к своей цели, когда я перешёл в "Реал", будучи ребёнком. Спасибо за подсказки и поддержку, Феномен!

    Матч получился плохим. Знаем, что должны совершенствоваться. Но помните, в "Реале" мы никогда не сдаёмся», — написал Винисиус в соцсетях.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    24-летний Винисиус забил 104 гола за «Реал», сыграв 307 матчей во всех турнирах.

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