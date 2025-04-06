Артига: Никто из игроков не виноват в поражении, это мои ошибки

Главный тренерподвел итог матча против махачкалинского(1:4).

«Я полностью беру на себя ответственность за этот матч. Никто из игроков не виноват в этом, это мои ошибки. Были допущены определенные ошибки при планировании матча. Поэтому и получилась такая игра. После тройной замены мы поменяли схему, игроков, забили гол.

Сейчас команда приблизилась к зоне стыков, и ситуация для нас нехорошая, но завтра выходной, а потом мы продолжим готовиться и надеяться на лучшее», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

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У «Динамо» теперь 24 очка и 10-е место, «Химки» (23) -12-е.