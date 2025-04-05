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    Рюдигер рассказал, почему решил бить решающий пенальти в матче ЛЧ с «Атлетико»

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    Центральный защитник «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал свое решение пробить пятым в серии пенальти ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, 2:4 пен.).

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «В тот момент я хотел взять на себя ответственность, потому что Эндрик только что вышел на поле. Я подумал: "Представь, если он промахнется". А он еще молод. К тому же у него такой период, когда он не всегда играет, поэтому я взял на себя ответственность. Если бы что-то пошло не так, то я смог бы лучше справиться с этим на текущий момент», — цитирует Рюдигера Madrid Universal.

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    Благодаря этому точному удару Рюдигера «сливочные» смогли пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Первый матч пройдет 8 апреля в Лондоне.

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