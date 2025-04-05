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    Луис Энрике«Локомотив» — «Зенит». Онлайн
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    Рахимов: Ничья — закономерный результат, мы не заслуживали поражение

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче против «Крыльев Советов» (1:1).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Ничья — закономерный результат. У нас не получился первый тайм, потому что некоторые моменты мы не контролировали. Говорили, что нам нельзя обороняться назад, потому что "Крылья" все время пробует играть в зоны между линиями, пробует открывание за спину. Естественно, после этого мы опаздывали, так и получили гол. Во втором тайме поправили моменты, я сказал игрокам, что нужно выдвигаться вперед, атаковать соперника во время приема, дальше будут только длинные передачи, которые вы возьмете под контроль.

    Было два‑три неплохих эпизода, даже в меньшинстве нашли момент и сумели реализовать его. Во втором тайме команда перестроилась, показала характер, дух. Поражение мы не заслуживали», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» (33 очка) остался восьмым, «Крылья Советов» (23 балла) — одиннадцатые.

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