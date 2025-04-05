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    «Боруссия» прибила «Фрайбург» и подогрела интригу в Бундеслиге

    Дортмунд всё ещё может спасти сезон

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    Игроки Боруссии празднуют гол
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    Игроки Боруссии празднуют гол
    Если у «Боруссии» и были сомнения перед серией судьбоносных матчей, в субботу они остались где-то в раздевалке. В 28-м туре Бундеслиги команда Нико Ковача эффектно прошлась по «Фрайбургу», причём уже к 78-й минуте вопрос о победителе не стоял. Удачное сочетание прагматизма, скорости и индивидуального класса вывело дортмундцев на минимальное расстояние от еврокубковой зоны — и добавило уверенности перед еврокубковым визитом в Барселону.
    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Боруссия Д 1:4
    Голы: 0:1 Карим Адейеми (34'), 0:2 Карни Чуквуэмека (51'), 0:3 Серу Гирасси (68'), 0:4 Джейми Байно-Гиттенс (78'), 1:4 Максимилиан Эггештайн (88') Фрайбург: Флориан Мюллер, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт (Maximilian Rosenfelder, 69'), Жорди Макенго, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге (Ян-Никлас Бесте, 79'), Рицу Доан, Винченцо Грифо (Николас Хефлер, 79'), Лукас Хёлер (Эрен Динкчи, 69'), Junior Adamu (Михаэль Грегорич, 79') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Рами Бенсебаини (Салих Озкан, 61'), Вальдемар Антон, Карим Адейеми (Джейми Байно-Гиттенс, 70'), Паскаль Грос, Карни Чуквуэмека (Феликс Нмеча, 70'), Эмре Джан, Максимилиан Байер (Серу Гирасси, 61'), Юлиан Брандт, Daniel Svensson (Альмугера Кабар, 80') Предупреждение: Маттиас Гинтер (65')

    Стратегия «Боруссии» сработала идеально

    «Фрайбург» начал активно, как и обещал тренер Юлиан Шустер. Сразу — высокий прессинг, давление, попытки захватить территорию. На девятой минуте Винченцо Грифо был близок к голу, но удар итальянца из центра штрафной заблокировали в последний момент. Хозяева требовали пенальти после пары спорных эпизодов, но арбитр остался непреклонен.

    Игроки Фрайбурга спорят с арбитром
    globallookpress.com

    «Боруссия» не поддавалась панике. Своими шансами тоже не пренебрегала: Байер, Свенссон, снова Байер — моменты появлялись, но до гола не доходило. Всё изменилось ближе к перерыву. Контратака по правому флангу, подача Рюэрсона, рикошет от Байера — и мяч оказался у Адейеми. Карим без долгих раздумий сместился влево и пробил в ближний угол — классика от одного из самых быстрых форвардов Бундеслиги.

    Гол Адейеми
    globallookpress.com

    Карни Чуквуэмека — дебют, который не забудешь

    Во втором тайме «Фрайбург» мог сравнивать счёт уже на первой минуте — Рицу Доан выскочил один на один, но Грегор Кобель грамотно сократил угол и спас команду. Как оказалось — спас не просто от гола, а от возможного перелома хода матча.

    На 51-й минуте дебютант Чуквуэмека получил мяч в центральной зоне, положил корпус и пробил — пусть не сильно, но с рикошетом от защитника. Мяч влетел точно по центру ворот, а Флориан Мюллер не успел среагировать. Второй гол убил темп «Фрайбурга» и освободил пространство для дортмундцев.

    Карни Чуквуэменка
    globallookpress.com

    Игра в удовольствие

    Гости чувствовали, что хозяева психологически сдулись, и не стали останавливаться. Ещё одна быстрая атака, ещё одна шикарная передача от Чуквуэмеки — теперь на Брандта, который вышел один на один и скинул мяч под удар Гирасси. 3:0. Хладнокровие, командная игра, точность — «Боруссия» демонстрировала то, чего так не хватало большую часть сезона.

    Брандт и Гирасси празднуют гол
    globallookpress.com

    Четвёртый мяч — логичное завершение матча. Рюэрсон легко прошёл по флангу, подал точно на голову Джейми Гиттенсу, и тот без особого сопротивления замкнул навес. Всё, что смог «Фрайбургу», — гол Эггештайна на 88-й минуте. Красивый удар, но — чисто для протокола и хайлайтов.

    Перед бурей

    Победа не только приносит «Боруссии» важные три очка, но и возвращает эмоциональный баланс. Команда провела два уверенных матча подряд — с «Майнцем» и «Фрайбургом», и теперь готова к настоящим испытаниям: в среду — Лига чемпионов и выезд в Барселону, в субботу — «дер Класикер» против «Баварии».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Для Ковача и его команды начинается неделя, которая может либо возродить сезон, либо поставить крест на всех амбициях. Но после такого матча у «Боруссии» наконец-то есть ощущение, что они готовы сражаться.

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