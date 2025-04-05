«Боруссия» прибила «Фрайбург» и подогрела интригу в Бундеслиге

Стратегия «Боруссии» сработала идеально
«Фрайбург» начал активно, как и обещал тренер Юлиан Шустер. Сразу — высокий прессинг, давление, попытки захватить территорию. На девятой минуте Винченцо Грифо был близок к голу, но удар итальянца из центра штрафной заблокировали в последний момент. Хозяева требовали пенальти после пары спорных эпизодов, но арбитр остался непреклонен.
«Боруссия» не поддавалась панике. Своими шансами тоже не пренебрегала: Байер, Свенссон, снова Байер — моменты появлялись, но до гола не доходило. Всё изменилось ближе к перерыву. Контратака по правому флангу, подача Рюэрсона, рикошет от Байера — и мяч оказался у Адейеми. Карим без долгих раздумий сместился влево и пробил в ближний угол — классика от одного из самых быстрых форвардов Бундеслиги.
Карни Чуквуэмека — дебют, который не забудешь
Во втором тайме «Фрайбург» мог сравнивать счёт уже на первой минуте — Рицу Доан выскочил один на один, но Грегор Кобель грамотно сократил угол и спас команду. Как оказалось — спас не просто от гола, а от возможного перелома хода матча.
На 51-й минуте дебютант Чуквуэмека получил мяч в центральной зоне, положил корпус и пробил — пусть не сильно, но с рикошетом от защитника. Мяч влетел точно по центру ворот, а Флориан Мюллер не успел среагировать. Второй гол убил темп «Фрайбурга» и освободил пространство для дортмундцев.
Игра в удовольствие
Гости чувствовали, что хозяева психологически сдулись, и не стали останавливаться. Ещё одна быстрая атака, ещё одна шикарная передача от Чуквуэмеки — теперь на Брандта, который вышел один на один и скинул мяч под удар Гирасси. 3:0. Хладнокровие, командная игра, точность — «Боруссия» демонстрировала то, чего так не хватало большую часть сезона.
Четвёртый мяч — логичное завершение матча. Рюэрсон легко прошёл по флангу, подал точно на голову Джейми Гиттенсу, и тот без особого сопротивления замкнул навес. Всё, что смог «Фрайбургу», — гол Эггештайна на 88-й минуте. Красивый удар, но — чисто для протокола и хайлайтов.
Перед бурей
Победа не только приносит «Боруссии» важные три очка, но и возвращает эмоциональный баланс. Команда провела два уверенных матча подряд — с «Майнцем» и «Фрайбургом», и теперь готова к настоящим испытаниям: в среду — Лига чемпионов и выезд в Барселону, в субботу — «дер Класикер» против «Баварии».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Для Ковача и его команды начинается неделя, которая может либо возродить сезон, либо поставить крест на всех амбициях. Но после такого матча у «Боруссии» наконец-то есть ощущение, что они готовы сражаться.