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    «Факел» и «Ахмат» не выявили сильнейшего

    «Факел» — «Ахмат»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 23-го тура чемпионата России «Факел» и «Ахмат» поделили очки.

    «Факел»
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    «Факел»

    Встреча в Воронеже, которая проходила без болельщиков, завершилась без забитых мячей — 0:0.

    Отметим, что это был первый матч для Игоря Шалимова на посту наставника «Факела».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — Ахмат 0:0
    Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Сергей Божин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов (Даниэль Мишкич, 15'), Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин (Николай Гиоргобиани, 66'), Александр Ломовицкий (Игорь Калинин, 66'), Владимир Ильин, Алексей Каштанов (Pusi B., 86'), Dziov M. Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Владислав Камилов, Максим Самородов (Даниил Зорин, 86'), Амин Талал (Бернард Бериша, 75'), Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе, Silva I.

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Ахмата» теперь 20 очков и 13-е место, у «Факела» 15 очков и 15-е место.

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