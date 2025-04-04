Зорин: Конечно, в будущем хочу играть в «Спартаке»

Даниил Зорин Фото: globallookpress.com
«Вполне нормально. Обычный футбольный опыт. Конечно, хочется играть в топ-клубах, показывать себя на самом высоком уровне, бороться за чемпионство. Но повторюсь, что это нормально — набираться опыта в командах не из топ-5.
Я уже в Минск ездил, сейчас тоже решили, что надо еще набираться опыта. Конечно, в будущем хочу играть в "Спартаке", но сейчас сложилась такая ситуация, нужно принимать новые вызовы. В "Спартаке" у меня было не так много игр и времени. Поэтому пришлось искать другие варианты», — цитирует Зорина «Спорт-Экспресс».
В составе «Ахмата» Зорин провел пять матчей, в которых смог забить один мяч.