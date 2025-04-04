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    Зорин: Конечно, в будущем хочу играть в «Спартаке»

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    Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин высказался о своей переходе в аренду в грозненский коллектив из «Спартака».

    Даниил Зорин
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    Даниил Зорин

    «Вполне нормально. Обычный футбольный опыт. Конечно, хочется играть в топ-клубах, показывать себя на самом высоком уровне, бороться за чемпионство. Но повторюсь, что это нормально — набираться опыта в командах не из топ-5.

    Я уже в Минск ездил, сейчас тоже решили, что надо еще набираться опыта. Конечно, в будущем хочу играть в "Спартаке", но сейчас сложилась такая ситуация, нужно принимать новые вызовы. В "Спартаке" у меня было не так много игр и времени. Поэтому пришлось искать другие варианты», — цитирует Зорина «Спорт-Экспресс».

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    В составе «Ахмата» Зорин провел пять матчей, в которых смог забить один мяч.

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