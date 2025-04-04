Генич назвал «Краснодар» фаворитом РПЛ

Комментатор «Матч ТВ»высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Является ли "Краснодар" фаворитом? Исходя из математических соображений, конечно, это главный фаворит. Он и "Зенит" опережает "на три с половиной" очка, имея преимущество по личным встречам. Есть стабильность состава, костяк и замены, которые играют как надо. Возвращение Сперцяна получилось качественным — гол и голевая передача. Матч с "Факелом" сложился удачно. "Краснодар" должен был выиграть и с этой задачей команда справилась.

Во втором тайме "Факел" потерял концентрацию и имел самый явный голевой шанс. Но концентрации "Факелу" не хватает. И первый гол, забитый Кривцовым, предопределил дальнейшее развитие событий. Три игрока "Факела" отвернулись от мяча и шли пешком к своим воротам. Поэтому "Факел" и занимает то место, на котором находится», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сейчас «Краснодар» идет первым, «Зенит» — вторым, «Спартак» — третьим.