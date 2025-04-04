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    Лерой Сане«Аугсбург» — «Бавария». Онлайн
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    Анчелотти оптимистично настроен на борьбу с «Барселоной»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Барселоной» в финале Кубка Испании, а также высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионство с каталонцами.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Думаю, мы очень уважаем друг друга. Что касается финала, поговорим об этом в Севилье.

    Если говорить о борьбе в Ла Лиге, то мы должны быть оптимистами. Мы можем выиграть все, что осталось», — приводит слова итальянского специалиста Marca.

    В Ла Лиге команды разделяют 3 балла — каталонцы занимают первое место с 66 очками после 29 игр, мадридцы расположились на втором месте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Финал Кубка Испании между испанскими грандами пройдет 26 апреля в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха».

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