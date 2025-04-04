Анчелотти оптимистично настроен на борьбу с «Барселоной»

Главный тренерподелился мыслями о предстоящем противостоянии св финале Кубка Испании, а также высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионство с каталонцами.

«Думаю, мы очень уважаем друг друга. Что касается финала, поговорим об этом в Севилье.

Если говорить о борьбе в Ла Лиге, то мы должны быть оптимистами. Мы можем выиграть все, что осталось», — приводит слова итальянского специалиста Marca.

В Ла Лиге команды разделяют 3 балла — каталонцы занимают первое место с 66 очками после 29 игр, мадридцы расположились на втором месте.

Календарь и таблица испанской Примеры

Финал Кубка Испании между испанскими грандами пройдет 26 апреля в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха».