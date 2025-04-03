Слот: Сражение с «Эвертоном» было тяжелым, но в этом нет ничего удивительного

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(1:0).

«Сражение было тяжёлым, это точно, но в этом нет ничего удивительного. "Эвертон" не проигрывал девять матчей подряд, почти не пропускал, не давал соперникам шанса отличиться благодаря игрокам обороны. С ними трудно играть. "Эвертон" хорошо действует в защите и не забывает про контратаки. Каждый раз, когда футболисты "ирисок" оказывались возле нашей штрафной, нам было крайне и крайне сложно», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» продолжает лидировать в таблице АПЛ с 73 очками. «Эвертон» с 34 очками идет на 15-й строчке.