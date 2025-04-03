Симеоне: «Атлетико» сыграл достойно

Наставник «Атлетико»прокомментировал поражение сине-гранатовых в ответном матче полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной». Мадридский клуб уступил 0:1.

«Команда выступала достойно. Несмотря на поражение 4:5 по сумме двух встреч от соперника, который демонстрировал отличный футбол и заслужил победу, мы будем продолжать сражаться так же настойчиво.

Я не думаю ни о чём другом, кроме как о том, чтобы завершить чемпионат на положительной ноте. Мы будем продолжать двигаться от матча к матчу, стремясь сократить расстояние до команд, опережающих нас, и занять своё заслуженное место.

Сегодня в первом тайме мы выступили не наилучшим образом, но соперник не наказал нас за это. Это позволило нам сохранить уверенность и выйти на второй тайм с необходимым настроем. Мы были близки к успеху. Мне нравится, как играет "Барселона". Я уже говорил об этом», — приводит слова Симеоне Marca.

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«Барселона» в финале Кубка Короля сразится с мадридским «Реалом».