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    Симеоне: «Атлетико» сыграл достойно

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Атлетико
    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение сине-гранатовых в ответном матче полуфинала Кубка Испании сезона-2024/2025 с «Барселоной». Мадридский клуб уступил 0:1.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Команда выступала достойно. Несмотря на поражение 4:5 по сумме двух встреч от соперника, который демонстрировал отличный футбол и заслужил победу, мы будем продолжать сражаться так же настойчиво.

    Я не думаю ни о чём другом, кроме как о том, чтобы завершить чемпионат на положительной ноте. Мы будем продолжать двигаться от матча к матчу, стремясь сократить расстояние до команд, опережающих нас, и занять своё заслуженное место.

    Сегодня в первом тайме мы выступили не наилучшим образом, но соперник не наказал нас за это. Это позволило нам сохранить уверенность и выйти на второй тайм с необходимым настроем. Мы были близки к успеху. Мне нравится, как играет "Барселона". Я уже говорил об этом», — приводит слова Симеоне Marca.

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    «Барселона» в финале Кубка Короля сразится с мадридским «Реалом».

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