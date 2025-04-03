Индзаги: Мы создали много голевых моментов в игре с трудным соперником

Главный тренервысказался о матче против(1:1) в Кубке Италии.

«Это дерби. Мы могли повести в первом тайме, когда были моменты у де Врея и Фраттези, потом "Милан" получил возможность открыть счет в начале второго тайма.

Я думаю, что в конечном счете нам это помогло, потому что второй тайм мы провели лучше, чем первый. Мы создали много голевых моментов в игре с трудным соперником.

У нас было очень много моментов после пропущенного гола. Меньян великолепно выручил свою команду после ударов Мхитаряна и Залевского.

Мы знали, что это только первый матч. Надеюсь, у нас будет больше игроков через три недели. Мы отправимся в Парму через 48 часов, так что мы не могли идти на неоправданный риск.

Мы яростно бились ради того, чтобы в апреле продолжать участие во всех турнирах, мы до конца бились в каждом матче. Я мечтаю о том, чтобы все футболисты были доступны. Надеюсь, Димарко и Арнаутович будут в моем распоряжении, мы ждем возвращения капитана и Думфриса. Посмотрим, что будет потом», — цитирует Индзаги Football Italia.

Второй матч между этими командами в рамках 1/2 финала Кубка Италии состоится 23-го апреля.