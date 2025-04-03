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    Индзаги: Мы создали много голевых моментов в игре с трудным соперником

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Милан
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче против «Милана» (1:1) в Кубке Италии.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Это дерби. Мы могли повести в первом тайме, когда были моменты у де Врея и Фраттези, потом "Милан" получил возможность открыть счет в начале второго тайма.

    Я думаю, что в конечном счете нам это помогло, потому что второй тайм мы провели лучше, чем первый. Мы создали много голевых моментов в игре с трудным соперником.

    У нас было очень много моментов после пропущенного гола. Меньян великолепно выручил свою команду после ударов Мхитаряна и Залевского.

    Мы знали, что это только первый матч. Надеюсь, у нас будет больше игроков через три недели. Мы отправимся в Парму через 48 часов, так что мы не могли идти на неоправданный риск.

    Мы яростно бились ради того, чтобы в апреле продолжать участие во всех турнирах, мы до конца бились в каждом матче. Я мечтаю о том, чтобы все футболисты были доступны. Надеюсь, Димарко и Арнаутович будут в моем распоряжении, мы ждем возвращения капитана и Думфриса. Посмотрим, что будет потом», — цитирует Индзаги Football Italia.

    Второй матч между этими командами в рамках 1/2 финала Кубка Италии состоится 23-го апреля.

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