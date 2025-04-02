«Штутгарт» — «Лейпциг»: счет матча 3:1, обзор голов

Джейми Левелинг — игрок «Штутгарта» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы записали на свой счет Ангело Штиллер на 5-й минуте, Ник Вольтемаде на 57-й минуте и Джейми Левелинг на 73-й минуте.
У «Лейпцига» единственный гол забил Беньямин Шешко на 62-й минуте.
Кубок Германии. 1/2 финала
«Штутгарт» — «Лейпциг» 3:1 (1:0, 2:1)
Голы: Штиллер, 5 (1:0). Вольтемаде, 57 (2:0). Шешко, 62 (2:1). Левелинг, 73 (3:1)
По итогам противостояния «Штутгарт» вышел в финал Кубка Германии, где встретится с «Арминией».