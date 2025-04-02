ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адам СильверТурнирная экспансия. НБА готовит внедрение в европейский баскетбол
  • 17:47
    • «Сибирь» с минимальным счетом победила «Салават Юлаев» и сравняла счет в серии
    Все новости спорта

    Мостовой готов войти в штаб Шалимова в «Факеле»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Факел РПЛ Футбол России
    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не обижен тем, что «Факел» проигнорировал его кандидатуру при выборе нового тренера.

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    Ранее воронежский клуб объявил о назначении Шалимова на пост главного тренера вместо покинувшего команду Дмитрия Пятибратова.

    «Мне в нашей футбольной жизни уже ничего не обидно. Спокоен ко всему, слишком много вещей в футболе прошел. Посмотрите все мои высказывания: 95% либо уже было, либо будет — все сбывается.

    Готов ли войти в штаб Шалимова, если позовет? За деньги — да», — цитирует Мостового Sport24.

    «Факел» идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков за 22 матча.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Атлетико» и «Барселона» определить победителя в основное время?
  • «Атлетико» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Ливерпуль» не сможет обыграть «Эвертон»?
  • «Ливерпуль» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Голепад на «Сан-Сиро» заказывали?!
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Штутгарт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры