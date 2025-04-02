Мостовой готов войти в штаб Шалимова в «Факеле»

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
Ранее воронежский клуб объявил о назначении Шалимова на пост главного тренера вместо покинувшего команду Дмитрия Пятибратова.
«Мне в нашей футбольной жизни уже ничего не обидно. Спокоен ко всему, слишком много вещей в футболе прошел. Посмотрите все мои высказывания: 95% либо уже было, либо будет — все сбывается.
Готов ли войти в штаб Шалимова, если позовет? За деньги — да», — цитирует Мостового Sport24.
«Факел» идет на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков за 22 матча.