Лунев рассказал, почему не был вызван на мартовские матчи сборной России

Вратарь московскогорассказал, почему не был вызван в состав национальной команды на мартовские матчи против команд

«У меня был диалог с Виталием Витальевичем Кафановым. Все открыто, прозрачно. Те, кто внимательно следит за "Динамо", могли видеть игру с "Ростовом". Там было столкновение, и есть некий дискомфорт, проблемы со здоровьем, которые требуют внимания.

Пропустил игры сборной из-за повреждения? Конечно. Более того, есть ребята, которые себя прекрасно проявляют в своих командах, на которых рассчитывает тренерский штаб», — рассказал Лунев в интервью «Матч ТВ».

33-летний Лунев дебютировал в составе сборной России в 2017 году во время товарищеского матча против Ирана. Всего на счету голкипера «бело-голубых» 8 встреч за национальную команду, в которых было пропущено 14 мячей и сыгран один матч «на ноль».

Команда Валерия Карпина проведет ближайшие товарищеские матчи в июне против сборных Нигерии и Беларуси.