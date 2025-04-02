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    Канчельскис: У Шалимова должно получиться спасти «Факел» от вылета

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    Известный футболист Андрей Канчельскис прокомментировал перспективы своего бывшего партнера по сборной России Игоря Шалимова в качестве главного тренера воронежского «Факела».

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    « Поживем‑увидим. Нормальное назначение. Если он согласился, значит все нормально. Спасет или не спасет — посмотрим. Дай бог, чтобы у него все получилось. Желаю ему только удачи. Опыта у него много. Думаю, должно все получиться, но не могу оценивать, какая ситуация в клубе. Время покажет. Будем ждать, смотреть и переживать за него», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

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    После поражения в 22-м туре от «Краснодара» в отставку подал главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов. Вместо него сегодня, 2 апреля, был назначен 56-летний Игорь Шалимов, последним местом которого был «Урал».

    В среду Шалимов был назначен на пост главного тренера «Факела». Срок соглашения с 56‑летним специалистом не уточняется.

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