Генич: Вернулся Орлов. «Зенит» мог не обыграть «Рубин»

Комментатор «Матч ТВ»высказался о победе «Зенита» над «Рубином» в 22-м туре РПЛ. Питерский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

«Это был хороший матч "Зенита". Неожиданный состав, мало кто ожидал увидеть с первых минут Соболева и Педро, а не Мостового. И первый тайм у "Зенита" был хорош, с хорошим движением. Где‑то просто не повезло, Соболев не забил в двух моментах. Мне казалось, что гол — это вопрос времени.

"Зенит" бросил в бой все свои козыри. Вернулся Геннадий Сергеевич Орлов. "Зенит" не мог не выиграть этот матч. Может быть, слишком много забил, но это было похоже на матч "Краснодара" и "Факела". Ничего сверхъестественного не произошло. "Зенит" сделал то, что должен был. Но сделал это в хорошем стиле. По игре "Зенит" по‑прежнему очень грозная сила», — сказал Генич «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Команда Сергея Семака набрала 46 очков и занимает 2-е место в таблице РПЛ.