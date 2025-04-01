Флик: Матч с «Атлетико» — финал перед финалом

Главный тренервысказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Кубка Испании против

«Все будет иначе. Это очень хорошая возможность. Финал перед финалом. Я хочу выйти в финал. То же самое касается и всех нас. Моя команда играет хорошо, мы гордимся этим и усердно работаем.

То, чего они достигли, — это фантастика, это не было везением. Мы заслуживаем этого, как и они. Это очень хорошо.

Я хочу поблагодарить всех тренеров, ассистентов и команду за их работу. Они играют так, как мы от них хотим. Мы выиграли Суперкубок, но это в прошлом. Мы хотим выйти в финал, но это будет непросто. У "Атлетико" фантастический тренер, они уверены в своем стиле игры. Они знают свое дело и будут играть до последней секунды.

Мое отношение всегда одинаково — нужно стараться, и мы увидим результат. Команда стала значительно лучше. Я очень благодарен за то, как у нас все сложилось, но это футбол. Трофеи имеют значение, но пока болельщики довольны игрой и прогрессом игроков. Я верю в то, чего мы можем достичь. Я доволен командой, ее работой и атмосферой в раздевалке», –цитирует Флика As.

«Атлетико» и «Барселона» сыграют между собой в среду, 2 апреля. Первая игра завершилась со счетом 4:4.