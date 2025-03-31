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    Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта
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    Тедеев: Обидное поражение, по игре мы его не заслуживали

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о матче против «Ростова» (2:3).

    Заур Тедеев
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    Заур Тедеев

    «Обидное поражение, по игре мы его не заслуживали. Ничего так не расхолаживает команду как нереализованные моменты. Их было очень много. С нашей стороны футбол был неплохой относительно созданных моментов. А вот со стороны реализации моментов он был… нехорошим.

    Мы создаем 100‑процентный эпизод, не забиваем его, а потом получаем в свои ворота. И так случилось два раза! Сначала в первом тайме, когда должен был забивать Данилин, а потом — во втором тайме, когда не забил Ифет. Кати в угол — и при счете 2:2 была бы другая ситуация. И тут же пропускаем третий. Вот что обидно, эти моментики предопределили сегодня результат, только они», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» поднялся на 7-е место с 33 очками. «Акрон» — (25) — девятый.

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