Тедеев: Обидное поражение, по игре мы его не заслуживали

Главный тренервысказался о матче против(2:3).

«Обидное поражение, по игре мы его не заслуживали. Ничего так не расхолаживает команду как нереализованные моменты. Их было очень много. С нашей стороны футбол был неплохой относительно созданных моментов. А вот со стороны реализации моментов он был… нехорошим.

Мы создаем 100‑процентный эпизод, не забиваем его, а потом получаем в свои ворота. И так случилось два раза! Сначала в первом тайме, когда должен был забивать Данилин, а потом — во втором тайме, когда не забил Ифет. Кати в угол — и при счете 2:2 была бы другая ситуация. И тут же пропускаем третий. Вот что обидно, эти моментики предопределили сегодня результат, только они», — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

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«Ростов» поднялся на 7-е место с 33 очками. «Акрон» — (25) — девятый.