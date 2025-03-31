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    Гвардиола — о выходе «Ман Сити» в полуфинал Кубка Англии: Это не так уж и легко, знаете ли

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Борнмут Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута» (2:1).

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    «Это невероятное достижение. Это не так уж и легко, знаете ли. Даже несмотря на то что мы побили наш собственный рекорд, который был у нас в прошлом сезоне, шесть полуфиналов подряд, а теперь семь. Мы были машиной, хоть в этом сезоне мы и играем больше матчей, как сегодня с "Борнмутом".

    Но всё же у нас впереди это потрясающее соревнование. Это невероятный успех, это действительно очень важно. Мы справились с ними. Мы полностью были в этой игре, надеюсь, игроки это прочувствуют. Так будет до конца сезона и в будущем Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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