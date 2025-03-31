Гвардиола — о выходе «Ман Сити» в полуфинал Кубка Англии: Это не так уж и легко, знаете ли

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка Англии против(2:1).

«Это невероятное достижение. Это не так уж и легко, знаете ли. Даже несмотря на то что мы побили наш собственный рекорд, который был у нас в прошлом сезоне, шесть полуфиналов подряд, а теперь семь. Мы были машиной, хоть в этом сезоне мы и играем больше матчей, как сегодня с "Борнмутом".

Но всё же у нас впереди это потрясающее соревнование. Это невероятный успех, это действительно очень важно. Мы справились с ними. Мы полностью были в этой игре, надеюсь, игроки это прочувствуют. Так будет до конца сезона и в будущем Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Ноттингем Форест».