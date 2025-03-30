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    Защитник «Оренбурга» — о борьбе за выживание в РПЛ: Главное, чтобы никто не опускал рук

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    Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев назвал причины поражения команды в матче РПЛ против «Динамо» (1:5).

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Что пошло не так в матче против "Динамо"? Мы ошибались. Можно сказать, сами себе привезли. Если убрать эти ошибки, игра пошла бы в нашу пользу. Мы имели хорошие шансы, даже забили из офсайда, имели хорошие подходы, били по воротам, но сегодня так сложилось. Мы поработаем над своими ошибками и будем готовиться к следующей игре.

    Ошибки одни и те же, или они разные? — Не ошибается тот, кто ничего не делает. В любой игре и тренировке всегда бывают ошибки. Просто нужно работать над ними, разбирать и принять, что ты ошибся. У меня сегодня они тоже были. Я это признаю. Мог сыграть гораздо лучше.

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    • Борьба за выживание? Здесь все логично. Надо просто выигрывать. Главное, чтобы никто не опускал рук», — цитирует Татаева Евро-Футбол.Ру.

    После 22-х туров в российской Премьер-лиге «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице с 11-ю очками в активе.

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