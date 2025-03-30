Защитник «Оренбурга» — о борьбе за выживание в РПЛ: Главное, чтобы никто не опускал рук

Защитникназвал причины поражения команды в матче РПЛ против(1:5).

«Что пошло не так в матче против "Динамо"? Мы ошибались. Можно сказать, сами себе привезли. Если убрать эти ошибки, игра пошла бы в нашу пользу. Мы имели хорошие шансы, даже забили из офсайда, имели хорошие подходы, били по воротам, но сегодня так сложилось. Мы поработаем над своими ошибками и будем готовиться к следующей игре.

Ошибки одни и те же, или они разные? — Не ошибается тот, кто ничего не делает. В любой игре и тренировке всегда бывают ошибки. Просто нужно работать над ними, разбирать и принять, что ты ошибся. У меня сегодня они тоже были. Я это признаю. Мог сыграть гораздо лучше.

Борьба за выживание? Здесь все логично. Надо просто выигрывать. Главное, чтобы никто не опускал рук», — цитирует Татаева Евро-Футбол.Ру.

После 22-х туров в российской Премьер-лиге «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице с 11-ю очками в активе.