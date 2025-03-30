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    Лусиано«Зенит» — «Рубин». Онлайн
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    Станкович: Сожаление есть, но мы бились и отдались игре полностью

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о матче против «Ахмата» (0:0).

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Конечно, сожаление есть, но мы бились и отдались игре полностью. Ребята старались до самого конца. Мы сразу понимали, что будет непросто. Тем не менее мы создали четыре хороших голевых момента. Реализуй мы хотя бы один момент, одержали бы победу.

    Во втором тайме были чистейшие моменты у Маркиньоса и Ливая. Забей кто‑то из них, мы бы сейчас слышали другие вопросы. У каждого своя точка зрения.

    Гарсия? Уверен, что он может намного лучше. Ему еще нужно будет прибавлять. В такой игре очень сложно: много единоборств, ему еще предстоит адаптироваться к такому футболу и темпу. Думаю, он еще прибавит», — приводит слова Станковича «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после этой игры имеет в своем активе 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице, «Ахмат» (19) — четырнадцатый.

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