2-й таймАхмат — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Ахмат» — «Спартак». Онлайн
  • 18:01
    • Гол Кина принес «Фиорентине» победу в матче с «Аталантой»
    Все новости спорта

    Мусаев: Ребята молодцы, что не остановились, шли до конца вперед

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Факел
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче против «Факела» (5:0).

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Когда счет был 0:0 — это комфортная игра для "Факела": давление, низкий блок, очень компактный блок, который тяжело вскрывать. Когда счет стал 1:0, они подраскрылись, и нам уже стало комфортнее, они не любят такую игру. Ребята молодцы, что не остановились, счет 2:0, 3:0, 4:0, шли до конца вперед, потому что 27 тысяч зрителей, отличная атмосфера. И это правильно — играть до конца.

    Замены тоже внесли существенный вклад, ребята молодцы. Но надо отдать должное тем, кого они заменили, те проделали большую работу, бились, рубились. "Факел" — боевая команда, поэтому мы рады, что мы смогли выиграть и порадовать наших болельщиков.

    Сперцян? Я не могу сказать, что Эдик один переломил игру, здесь заслуга всей команды. Но было видно, что он соскучился по футболу. Мы сделали всё правильно, что Сперцян вышел во втором тайме, он отдал голевую передачу и забил. Самое главное, что со здоровьем у него порядок. Идем дальше», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Победа позволила «Краснодару» набрать 49 очков и упрочить лидерство в РПЛ. В активе «Факела» 14 баллов и предпоследняя строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» сыграть результативно?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Интер» уверенно одолеет удинцев
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сумеет ли «Манчестер Сити» справиться с «Борнмутом»?
  • «Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.86
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Акрон — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры