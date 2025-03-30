Мусаев: Ребята молодцы, что не остановились, шли до конца вперед

Главный тренервысказался о матче против(5:0).

«Когда счет был 0:0 — это комфортная игра для "Факела": давление, низкий блок, очень компактный блок, который тяжело вскрывать. Когда счет стал 1:0, они подраскрылись, и нам уже стало комфортнее, они не любят такую игру. Ребята молодцы, что не остановились, счет 2:0, 3:0, 4:0, шли до конца вперед, потому что 27 тысяч зрителей, отличная атмосфера. И это правильно — играть до конца.

Замены тоже внесли существенный вклад, ребята молодцы. Но надо отдать должное тем, кого они заменили, те проделали большую работу, бились, рубились. "Факел" — боевая команда, поэтому мы рады, что мы смогли выиграть и порадовать наших болельщиков.

Сперцян? Я не могу сказать, что Эдик один переломил игру, здесь заслуга всей команды. Но было видно, что он соскучился по футболу. Мы сделали всё правильно, что Сперцян вышел во втором тайме, он отдал голевую передачу и забил. Самое главное, что со здоровьем у него порядок. Идем дальше», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Победа позволила «Краснодару» набрать 49 очков и упрочить лидерство в РПЛ. В активе «Факела» 14 баллов и предпоследняя строчка.