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    Головин прокомментировал свое возвращение на поле после травмы

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако Ницца
    Россиянин Александр Головин рассказал о своих впечатлениях от игры за «Монако» в 27-м туре Лиги 1 против «Ниццы» (2:1).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Хорошие эмоции после победы в дерби и первого выхода на поле после долгого перерыва. Чувствую себя отлично, со здоровьем никаких проблем нет. Сейчас нам предстоят важные матчи, нужно помогать команде в борьбе за высокие места. Здорово, что мы вышли на чистое второе место. Конечно, постараемся закрепиться на этой позиции, но главные игры впереди», — цитирует Головина ТАСС.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Для Головина эта игра стала первой с февраля после травмы. Против «Ниццы» он появился на поле на 84-й минуте. Всего у хавбека в этом сезоне 28 матчей, 3 гола и один ассист.

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