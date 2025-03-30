Головин прокомментировал свое возвращение на поле после травмы

Александр Головин Фото: globallookpress.com
«Хорошие эмоции после победы в дерби и первого выхода на поле после долгого перерыва. Чувствую себя отлично, со здоровьем никаких проблем нет. Сейчас нам предстоят важные матчи, нужно помогать команде в борьбе за высокие места. Здорово, что мы вышли на чистое второе место. Конечно, постараемся закрепиться на этой позиции, но главные игры впереди», — цитирует Головина ТАСС.
Для Головина эта игра стала первой с февраля после травмы. Против «Ниццы» он появился на поле на 84-й минуте. Всего у хавбека в этом сезоне 28 матчей, 3 гола и один ассист.