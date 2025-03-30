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    «Фиорентина» — «Аталанта»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Фиорентина
    В матче 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» одолела «Аталанту» со счетом 1:0.

    Мойзе Кин
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    Мойзе Кин

    На 45-й минуте точным ударом в этой игре смог отличиться Мойзе Кин.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Аталанта 1:0
    Гол: 1:0 Мойзе Кин (45') Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич, Роб Холдинг, Лука Раньери, Фабьяно Паризи (Майкл Фолоруншо, 71'), Роландо Мандрагора, Данило Катальди, Николо Фаджоли (Амир Ричардсон, 85'), Мойзе Кин (Николо Дзаньоло, 84'), Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 66'), Dodo Аталанта: Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста (Хуан Куадрадо, 75'), Рауль Белланова, Зеад Колашинац, Исак Хин, Берат Джимсити, Шарль Де Кетеларе (Марко Брешианини, 65'), Марио Пашалич (Маттео Руджери, 75'), Мартен де Рон, Адемола Лукман (Дэниел Мальдини, 55'), Матео Ретеги (Лазар Самарджич, 55') Предупреждения: Исак Хин (77'), Лазар Самарджич (86'), Зеад Колашинац (90 + 3')

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» набрала 51 балл и поднялась на седьмое место, «Аталанта» (58) — третья.

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