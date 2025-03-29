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    «Ноттингем Форест» пробился в полуфинал Кубка Англии

    «Брайтон» — «Ноттингем Форест»: счет матча 0:0 (3:4 по пен.)

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Ноттингем Форест
    «Ноттингем Форест» по пенальти обыграл «Брайтон» (0:0, 4:3 по пен.) в матче 1/4 финала Кубка Англии.

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    В основное время матча команды не смогли открыть счет.

    «Брайтон» и «Ноттингем Форест» довели дело до серии пенальти, где сильнее оказались гости. Победный удар на счету Райана Йейтса.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест 0:0
    Голы: 1:1 Жоао Педро (пенальти) (120'), 1:1 Эллиот Андерсон (пенальти) (120'), 2:2 Браян Груда (пенальти) (120'), 2:2 Каллум Хадсон-Одои (пенальти) (120'), 2:3 Никола Миленкович (пенальти) (120'), 3:4 Льюис Данк (пенальти) (120'), 3:4 Райан Йейтс (пенальти) (120') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Ян Паул ван Хекке, Адам Уэбстер (Льюис Данк, 91'), Первис Эступинан, Джек Хиншелвуд, Карлос Балеба, Ясин Аяри (Диего Гомес, 81'), Янкуба Минте, Каору Митома (Саймон Адингра, 71'), Жоржиньо Рюттер (Браян Груда, 75'), Дэнни Уэлбек (Жоао Педро, 71') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Данило Оливейра (Каллум Хадсон-Одои, 61'), Райан Йейтс, Морган Гиббз-Уайт (Морато, 119'), Эллиот Андерсон, Николас Домингес (Жота Силва, 96'), Ола Эйна, Тайво Авонийи (Энтони Эланга, 61') Предупреждения: Первис Эступинан (62'), Николас Домингес (88'), Райан Йейтс (97'), Неко Уильямс (111'), Браян Груда (114'), Морган Гиббз-Уайт (120')

    По итогам противостояния «Ноттингем Форест» пробился в полуфинал Кубка Англии, а «Брайтон» завершил свое выступление на турнире.

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