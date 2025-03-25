ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ян БлаховичОчередной бой Блаховича закончился скандалом. UFC списал со счетов польского ветерана
  • 15:55
    • Австралия победила Китай в отборе на ЧМ-2026, Южная Корея и Иордания поделили очки
    Все новости спорта

    Кержаков: Нигерия — самый сильный соперник для сборной России за последние годы

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Нигерии
    Экс-игрок сборной России Александр Кержаков высказался о соперниках национальной команды страны.

    Александр Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков

    «Нигерия — очень сильный соперник. Если они приедут полным составом и будут играть в полную силу, хотя, конечно, я сомневаюсь, потому что это будет летом, после сезона, но по именам за последние годы это самый сильный соперник.

    Сербы приезжали перед официальным матчем, поэтому не всех футболистов использовали.

    Но у Нигерии хорошие имена, надеюсь, что будут Виктор Осимхен и Адемола Лукман, сильные игроки в европейском футболе», — цитирует Кержакова ТАСС.

    Напомним, что Россия и Нигерия сыграют между собой 6 июня.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия укажет Замбии ее место
  • Россия — Замбия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Аргентина не сможет оставить свои ворота в неприкосновенности?
  • Аргентина — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Выиграет ли Казахстан впервые в отборе на ЧМ-2026?
  • Лихтенштейн — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:452025
    •  1.78
  • Прогноз на матч Россия — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Молдова — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Израиль — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры