Кержаков: Нигерия — самый сильный соперник для сборной России за последние годы

Экс-игрок сборной Россиивысказался о соперниках национальной команды страны.

«Нигерия — очень сильный соперник. Если они приедут полным составом и будут играть в полную силу, хотя, конечно, я сомневаюсь, потому что это будет летом, после сезона, но по именам за последние годы это самый сильный соперник.

Сербы приезжали перед официальным матчем, поэтому не всех футболистов использовали.

Но у Нигерии хорошие имена, надеюсь, что будут Виктор Осимхен и Адемола Лукман, сильные игроки в европейском футболе», — цитирует Кержакова ТАСС.

Напомним, что Россия и Нигерия сыграют между собой 6 июня.