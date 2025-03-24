Де ла Фуэнте: Такой матч с Нидерландами мог стать финалом чемпионата Европы

Наставник сборной Испаниивысказался о победе в ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов.

Испанцы одержали победу в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 пен.) и пробились в 1/2 финала турнира.

«Мы очень взволнованы. Это был матч, который мог бы стать финалом чемпионата Европы. Мы были на уровне, который можно признать. У нас те же ощущения, что и на Евро-2024. Это были две команды с похожими характеристиками, потому что мы играем в атаку.

Болельщики наверняка получили огромное удовольствие. Мы собираемся насладиться ещё одним "Финалом четырёх" с тремя чемпионами мира и одним победителем Евро», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.