Ребров: Будет совсем другая игра

Главный тренер сборной Украинывысказался о предстоящем матче против Бельгии в Лиге наций.

«В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но, к сожалению, не слишком агрессивно. Я уверен, что 90 минут тяжело играть в высоком темпе. Поэтому мы прибавили во втором тайме и сделали результат. Теперь будет совсем другая игра. Мы готовимся к агрессивному сопернику, который будет играть дома и будет очень мотивирован.

Довбик? Он будет тренироваться в общей группе, вчера провел индивидуальную тренировку. Как я вижу, все будет нормально.

Левый защитник? Мы рассматривали вариант с вызовом Ильи Крупского из молодежной сборной. Мне нравится этот игрок. Но он ни одного матча не провел на уровне первой сборной. У нас есть футболисты, которые играли на позиции правого защитника, например Богдан Михайличенко за "Андерлехт" и "Полесье". На этой позиции неплохо сыграл Александр Зинченко. Так что варианты есть», — цитирует Реброва пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Игра Бельгия — Украина состоится сегодня, 23 марта, и начнется в 22:45 мск. В первой игре украинцы победили бельгийцев со счетом 3:1.