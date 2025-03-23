Дешам назвал Модрича великим игроком

Главный тренер сборнойвысказался о полузащитнике сборной

«Модрич уже давно проводит матчи на таком уровне. Он великий игрок. Он всегда был решающим, очень влиятельным. Он выступает за "Реал", он не проводит на поле все 90 минут, но он играет.

Он большой профессионал, который оказывает влияние на свою команду. У него есть ум, чтобы двигаться, ставить себя в нейтральные зоны и находить решения с помощью своих передач», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Матч между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 23-го марта в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Стартовые составы — по этой ссылке.