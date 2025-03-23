ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Тоттенхэм» пройдёт «Айнтрахт», «МЮ» справится с «Лионом». Прогнозы на четвертьфиналы ЛЕ-2024/2025
  • 21:49
    • Дембеле и Мбаппе — в стартовом составе Франции на матч Лиги наций против Хорватии
  • 19:46
    • Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ
  • 19:26
    • Официально: Тудор стал главным тренером «Ювентуса»
  • 19:12
    • «Ювентус» объявил об увольнении Тиагу Мотты
    Все новости спорта

    Дешам назвал Модрича великим игроком

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Хорватии
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о полузащитнике сборной Хорватии Луке Модриче.

    Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич — полузащитник сборной Хорватии

    «Модрич уже давно проводит матчи на таком уровне. Он великий игрок. Он всегда был решающим, очень влиятельным. Он выступает за "Реал", он не проводит на поле все 90 минут, но он играет.

    Он большой профессионал, который оказывает влияние на свою команду. У него есть ум, чтобы двигаться, ставить себя в нейтральные зоны и находить решения с помощью своих передач», — приводит слова Дешама RMC Sport.

  • Хорватия шокировала Францию — команда Дешама на грани вылета
  • А Мбаппе так и не забил
  • 21/03/2025

    • Матч между сборными Франции и Хорватии состоится сегодня, 23-го марта в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Стартовые составы — по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания подтвердит статус фаворита
  • Испания — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Италия так просто не отдаст игру
  • Германия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Ждем результативный футбол
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Испания — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Франция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Польша — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Гамбия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры