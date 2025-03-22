Румыния — Босния и Герцеговина: счет матча 0:1, обзор гола

В группе Н отборочного турнира чемпионата мира 2026 годана своем поле потерпела поражение отсо счетом 0:1.

Автором единственного гола стал экс-полузащитник «Ростова» Армин Гигович, поразивший ворота соперника на 14-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H Румыния — Босния и Герцеговина 0:1 Гол: 0:1 Armin Gigovic (14') Румыния: Флорин Ницэ, Андрей Рациу, Михай Попеску, Андрей Буркэ, Никусор Банку, Мариус Марин (Адриан Шут, 69'), Рэзван Марин (Александру Митрицэ, 74'), Николае Станчу, Деннис Ман (Олимпиу Моруцан, 80'), Флорин Тэнасе (Янис Хаджи, 46'), Денис Дрэгуш (Денис Алибек, 80') Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич (Дарио Шарич, 77'), Зеад Колашинац, Адриан Леон Баришич, Степан Раделич, Арьян Малич (Ermin Bicakcic, 87'), Иван Шуньич, Беньямин Тахирович (Dzenis Burnic, 77'), Эдин Джеко (Самед Баждар, 46'), Эрмедин Демирович, Armin Gigovic (Amar Memic, 62') Предупреждения: Armin Gigovic (18'), Флорин Ницэ (42'), Николае Станчу (55'), Арьян Малич (63'), Никола Васильев (65'), Никусор Банку (69'), Адриан Шут (81'), Янис Хаджи (90 + 6')

Босния и Герцеговина с Кипром возглавляют группу Н с тремя очками.