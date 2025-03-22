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    «Алания» в меньшинстве вырвала победу у «Сокола» в Первой лиге

    «Алания» — «Сокол»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 25-го тура Первой лиги по футболу «Алания» победила на своем поле саратовский «Сокол» со счетом 2:1.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    Уже на 10-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Руслана Даурова.

    «Сокол» открыл счет на 24-й минуте после точного удара Владимира Ковачевича.

    На исходе первого тайма Алан Хугаев восстановил статус-кво.

    Победу «Алании» на 88-й минуте принес нападающий Руслан Гогниев, сын главного тренера Спартака Гогниева.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Алания — Сокол 2:1
    Голы: 0:1 Владимир Ковачевич (24'), 1:1 Алан Хугаев (39'), 2:1 Gogniev R. (88') Алания: Георгий Натабашвили, Аллон Бутаев, Макар Чирков, Руслан Дауров, Артем Исик, Алан Хугаев, Виктор Нафиков, Kazantsev D., Chertkoev D. (Сослан Качмазов, 61'), Kozyrev A. (Gogniev R., 66'), Zakirov A. M. Сокол: Никита Карабашев, Дмитрий Иванов, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Иван Чуриков (Батраз Гурциев, 62'), Дмитрий Сасин (Дмитрий Бегун, 62'), Ифеани Дэвид Ндука (Данил Полубояринов, 71'), Роман Юзепчук, Илья Порохов (Егор Карпицкий, 62'), Kantaria G., Vukic S. (Владлен Бабаев, 75') Удаление: Руслан Дауров (10')

    После этой победы «Алания» поднялась на 16-е место с 22 очками. «Сокол» (21) опустился на 17-ю позицию.

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